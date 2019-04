Sanremo. Attimi di paura per residenti e turisti che questa mattina alle 10.40 in giardini Vittorio Veneto davanti alla gelateria Manuela si sono visti arrivare vigili del fuoco (VVF) e agenti della municipale.

Nessun incendio né fuga di gas, si è trattato di una Fiat 500 targata francese in sosta che perdeva benzina. L’intervento dei VVF è stato necessario al fine di mettere in sicurezza la vettura. Sarebbe bastato un mozzicone di sigaretta gettato in terra per scatenare un incendio e mettere in pericolo l’incolumità delle persone.