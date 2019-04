Sanremo, assenza di Biancheri al dibattito di Riviera24.it: lo sfogo di Pezzini

Sanremo. “Ero lontano tra le montagne, ma ho fatto il possibile per essere presente al dibattito”. Alberto Pezzini, candidato sindaco di Futura Sanremo, torna sull’assenza del sindaco Biancheri al primo dibattito pubblico organizzato dalla nostra testata per commentarne il comportamento in un video messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook e inviato alla nostra redazione.

“Anch’io avevo degli impegni pregressi, ma questo non mi ha impedito di esserci via Skype con tutte le difficoltà che questo comportava in termini di partecipazione al dibattito. Lo ritenevo doveroso nei confronti di tutta la cittadinanza e dei miei colleghi avversari”.