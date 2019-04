Sanremo, ancora pochi giorni per partecipare al concorso artistico “Dalle pietre al cielo”

Sanremo. Manca poco al 15 aprile ovvero al termine fissato per l’invio dei lavori alla giuria della seconda edizione del concorso artistico dalle pietre al cielo-incontri nato dalla collaborazione fra Pigna Mon Amour ed il Club per l’UNESCO di Sanremo: fine prioritario è promuovere i valori legati alla tradizione ed all’umanità che vive nella città vecchia di Sanremo, ma è anche importante invitare la gente a passare per l’antico quartiere da cui è nata la nostra città, per scoprire aspetti nascosti di questo nucleo originario. regolamento concorso 2019

Come sempre i lavori dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica di Pigna Mon Amour, in modo tale che la giuria possa in un primo tempo considerarli individualmente e in un secondo momento discuterne collegialmente. L’attenzione dello scrittore Massimo Milone per la parte letteraria e della fotografa e documentarista Zoe Vincenti per la parte figurativa sarà finalizzata a valutare i lavori e non a giudicarli, perchè valutare significa dare un valore a prodotti di persone che vogliono proporre un proprio modo di vedere, sentire e comunicare i pensieri e le emozioni che corrono lungo i vicoli della Pigna

attraverso parole ed immagini. depliant concorso 2019

La festa che concluderà il concorso si terrà come sempre nella ex chiesa di santa Brigida, che aprirà i battenti alla giuria, ai ragazzi del Cassini che condurranno la giornata, ai ragazzi delle scuole che partecipano al Premio Gabriele Sabattini, ma soprattutto a tutti coloro che vorranno chiacchierare della Pigna nel pomeriggio di sabato 11 maggio.