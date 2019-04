Sanremo. Alice Salvatore (M5S) spara a zero sui candidati sindaci Biancheri e Tommasini

Sanremo. «Sergio Tommasini, lo abbiamo sempre detto, per noi è incompatibile con la figura di candidato sindaco di Sanremo per i troppi interessi lavorativi pregressi e futuri sul territorio. Alberto Biancheri è espressione della vecchia politica e noi ci siamo stufati: siamo noi il cambiamento e al Governo lo stiamo dimostrando».

Lo ha detto oggi pomeriggio, a margine della presentazione dei candidati consiglieri del Movimento Cinque Stelle, la consigliera regionale grillina Alice Salvatore.

Giunta a Sanremo per sostenere il candidato sindaco M5S Paola Arrigoni, la Salvatore ha sparato a zero sui due concorrenti, Tommasini e Biancheri. La pentastellata ha sottolineato che durante la campagna elettorale sanremese «non risparmieremo energie» con lo scopo di dare una svolta al Comune: «Quest’anno possiamo finalmente vedere che il Governo del cambiamento sta portando quel cambiamento che noi auspicavamo perché gli indici della ripresa economica italiana sono in crescita, in positivo, mentre nel resto dell’Europa sono in negativo – ha detto -. Finalmente l’Italia sta crescendo anche rispetto a paesi forti come la Germania, queste sono notizie strepitose, e questi risultati dobbiamo portarli anche nei Comuni, anche a Sanremo. La specialità dei sindaci Cinque Stelle è quella di risanare i bilanci comunali, riportarli in attivo e quindi destinare le risorse ai servizi per i cittadini».