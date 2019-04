Sanremo, al via la stagione del Floriseum gestita dalla cooperativa “Il museo”

Sanremo. Venerdì al Floriseum – Museo del Fiore - di Sanremo ha preso il via la nuova gestione affidata alla cooperativa “Il Museo”.



L’allestimento floreale delle sale è stato curato da Cecilia Bordone e Marcella Boeri alle quali vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della direzione della cooperativa.

Hanno contribuito all’allestimento la ditta “Salvati Alfonso” per la fornitura degli anemoni e la ditta Calcagno imballaggio fiori per la fornitura dei vasi per l’esposizione.

Presso il book shop del museo sono a disposizione prodotti del territorio ed opere di artisti locali.

La cooperativa “Il Museo” ricorda a tutti che a Pasquetta sono in programma una caccia al tesoro per bambini ed un’attività di introduzione alla fotografia ed alla macrofotografia floreale a cura del fotografo Paolo Campi.

Il ritrovo per gli eventi è previsto dalle ore 10,30 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 16,30.”