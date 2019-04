Sanremo, al via il Festival Internazionale UnoJazz&Blues

Sanremo. Al via domani il Festival Internazionale UnoJazz&Blues che nel 2019 compie 10 anni e festeggia con un’edizione speciale tra grandi nomi, iniziative, concerti, esclusive, mostre e Masterclass all’insegna della musica e dell’energia.

Il Festival UnoJazz&Blues è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere che arrivano a Sanremo da ogni parte d’Italia e d’Europa, per assistere alla rinomata rassegna che trasforma la città dei fiori nella capitale del jazz&blues: concerti itineranti con marching band, jam-session improvvisate sparse per la città e nei locali ed eventi serali. Anticipato dal workshop del regista Duccio Forzano Siamo tutti registi all’Accademia di Belle Arti, voluto fortemente per l’attenzione che il Festival pone da sempre ai giovani, ad aprire ufficialmente il Festival sarà domani, venerdì 19 aprile Raphael Gualazzi per poi proseguire con Stefano Bollani, Enrico Rava. In cartellone anche Teo Teocoli con un omaggio musicale, Patty Pravo con una formazione speciale, quindi, Fabrizio Bosso & Mauro Ottolini e tanti altri in attesa si svelare il cast di settembre.

«Per un’edizione così importante, in quanto la decima – ha spiegato il Direttore artistico, Alberto Zeppieri -, pensando di proporre nomi ‘colti’ ma allo stesso tempo ‘famosi’ nell’ambito del jazz e del blues non si poteva che cercare il matrimonio tra l’eccellenza e l’indiscussa popolarità. E’ scattata, quindi, la ricerca nell’individuare chi avrebbe accettato di riservare all’occasione un taglio personale, un concerto unico, personalizzando la propria performance con qualcosa di appositamente allestito per la kermesse».

IL PROGRAMMA

Giovedì 18 aprile: Il Festival UnoJazz&Blues è particolarmente attento ai giovani e alla loro formazione, per questo si è pensato a un workshop dal titolo Siamo tutti registi con Duccio Forzano (regista tv, tra l’altro, di alcune edizioni del Festival di Sanremo, Che tempo che fa, Sanremo Young etc.) presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti. L’incontro è frutto di una nuova e stretta collaborazione tra il Festival UnoJazz&Blues e l’Accademia per far interagire professionisti dello spettacolo con quelli di domani. Venerdì 19 aprile si entra nel vivo, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo (ore 21.00), con la performance di Raphael Gualazzi anticipata dall’esibizione degli allievi dell’Académie Rainier III Musique et Théâtre de Monaco, Big Band Jazzissimo, diretti da Lionel Vaudano, che presenteranno un viaggio musicale attraverso artisti, standard e correnti musicali che hanno influenzato la storia del jazz fino ad oggi. Il giorno successivo, sabato 20 aprile, sempre al Teatro del Casinò di Sanremo (ore 21.00), sarà la volta di un doppio appuntamento: un concerto-evento unico di Stefano Bollani e, a seguire, Enrico Rava.

EVENTI COLLATERALI – Durante i due giorni le marching band Equipage Ambassadors Street Band e Badabimbumband accompagneranno i turisti per le vie cittadine. L’orario dell’aperitivo sarà affidato al duo Black Phoenix (Alessia Aldé alla voce e Alessandro Bertolino alla chitarra) con il live al Pico Centrale mentre, dopo il concerto al Teatro dell’Opera del Casinò, la serata proseguirà al Per Bacco con il Late Jazz (Cioffi – Malnati – Di Martino il 19 aprile e Cervetto – Cerruti – Di Martino il 20 aprile).

Sabato 22 giugno, in occasione della Festa della musica, non poteva mancare un evento a firma UnoJazz&Blues, con una serata speciale al Teatro Ariston in cui nella prima parte si esibirà Teo Teocoli in uno spettacolo in cui la musica sarà al centro della scena e, a seguire, Patty Pravo con uno spettacolo ad hoc per l’occasione. Inoltre, per tutto il mese di giugno la digital-art di Max Papeschi riempirà la cornice del Forte di Santa Tecla, con una mostra Politically-Scorrect di grande successo (sia di pubblico che di critica), che mostra una società globalizzata e consumistica rivelandone i suoi orrori in maniera ironicamente realistica.

Mercoledì 3 luglio – Un concerto unico in una formazione speciale è previsto a Villa Ormond, ovvero, Storyville Story che vede protagonisti Fabrizio Bosso & Mauro Ottolini (la formazione completa è composta da: Fabrizio Bosso alla tromba, Mauro Ottolini al trombone, Vanessa Tagliabue Yorke alla voce, Glauco Benedetti al sousaphone, Paolo Birro al pianoforte e Paolo Mappa alla batteria). Venerdì 5 luglio – Il progetto discografico Norwita, nato dalla creatività e dall’interpretazione di cinque artisti del jazz in un incontro fra Italia e Norvegia, ovvero, Tore Brumborg al sax tenore e soprano, Mario Piacentini al piano, Roberto Bonati al contrabbasso e Marco Tonin alla batteria, diventerà live sempre a Villa Ormond.

Il 13 e il 14 settembre Unojazz&Blues entrerà nel vivo e festeggerà il suo 10° compleanno al Teatro Ariston con un programma internazionale che verrà svelato nei prossimi mesi. Gli eventi saranno presentati dal conduttore Rai e speaker radiofonico, Savino Zaba, la direzione artistica del Festival è affidata al giornalista musicale Alberto Zeppieri. I concerti del 19 e 20 aprile al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e i concerti di luglio a Villa Ormond sono a scopo benefico. L’incasso sarà devoluto alla FHM ITALIA Onlus guidata dal Dottor Roberto Ravera, che in Sierra Leone opera da diversi anni in una realtà tra le più povere del mondo e con profonde ferite provocate da una lunga guerra civile e, più recentemente, dalla più grave epidemia da Ebola.

I biglietti per le due serate al Teatro dell’Opera del Casinò sono in vendita su liveticket (www.liveticket.it/unojazzandblues). I biglietti del 19-20 aprile sono acquistabili anche presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo aperto nei giorni martedì – venerdì – sabato con orario 16.00 -19.00. Platea 30€ – Galleria 20€ più diritti di prevendita. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Per lo spettacolo del 22 giugno i biglietti si possono acquistare presso il Teatro Ariston: 0184 506060. Il Festival UnoJazz&Blues ha il patrocinio del Comune di Sanremo ed è possibile grazie alla società Unogas Energia.