Sanremo, al liceo Cassini una menzione speciale di merito per la qualità dell’insegnamento delle lingue classiche

Sanremo. Il liceo “G. D. Cassini” ha ricevuto ieri una menzione speciale di merito per la qualità dell’insegnamento delle lingue classiche, attribuita dalla Facoltà di Genova e dall’ U.R.S per la Liguria. La scuola ottiene questo riconoscimento grazie al risultato ottenuto nell’ambito del Certamen Ligusticum da Sara Brusco, della classe VB del liceo classico, che si è classificata al terzo posto assoluto con un punteggio di 94/100.

La competizione era articolata in tre sezioni: lingua greca, lingua latina e civiltà classiche. Per le prime due si richiedeva la traduzione di un passo in prosa, accompagnato da un commento strutturato di carattere linguistico-stilistico e storico-letterario; per la sezione civiltà classiche, era richiesto un lavoro di interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà antica.

La studentessa si è cimentata nella sezione di lingua latina, per la quale è stato proposto un passo dall’opera Ab Urbe condita di Tito Livio. La difficoltà del Certamen, che ha visto la partecipazione di concorrenti da tutta la Liguria e non solo, consiste proprio nell’articolazione della gara, che prevede la formulazione di un’unica classifica, pur mettendo a confronto discipline differenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, professor Sergio Ausenda, e dalla docente di lingue classiche della studentessa, professoressa Monica Moser.