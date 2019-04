Sanremo, al Club Tenco il concerto degli O.A.S.I.

Sanremo. Nuovo appuntamento con Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per domani, sabato 6 aprile, il concerto degli O.A.S.I. a cura dell’Associazione O.A.S.I. La storia dell’ O.A.S.I. (Organizzazione Arte Spettacolo Insieme) inizia nell’ottobre 2010 con lo scopo di promuovere e diffondere tra i giovani la conoscenza e la sensibilità artistica, musicale, tecnologica e culturale in generale, attraverso la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni, concerti, film ed ogni altra forma d’arte. Ciò che contraddistingue l’associazione O.A.S.I. è il numero dei componenti. Ad oggi si contano circa 15 elementi tra voci, chitarre, fiati, basso, pianoforte e batteria. I ragazzi che si esibiscono hanno tutti un’età compresa tra i 10 e i 30 anni e sono tutti accomunati dalla voglia di imparare, crescendo artisticamente e musicalmente. L’associazione collabora con la scuola di musica “Ottorino Respighi” di Sanremo creando un’importante sinergia tra la parte teorico – didattica e l’esperienza live della musica d’insieme a contatto con il pubblico.

L’incontro è previsto per le ore 21.00 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero. Il prossimo appuntamento con Venticinquenote è previsto per il 14 aprile con Olden in concerto, con il A60 Tour.