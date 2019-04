“Sanremo al Centro” inaugura il nuovo point in corso Raimondo

Sanremo. Venerdì 12 aprile alle 17,30, in corso Orazio Raimondo 33 angolo via XX Settembre, Giovanna Negro, insegnante e consigliere comunale uscente, e Federico Carri, luogotenente della Guardia di Finanza ora in pensione, candidati consiglieri nella lista “Sanremo al Centro”, a sostegno di Alberto Biancheri, inaugureranno il loro Point elettorale.

All’evento sono invitati amici, sostenitori e cittadini che desiderano conoscere il programma amministrativo dei candidati. Sarà presente anche il sindaco Alberto Biancheri.