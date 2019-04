Sanremo, al Casinò una serata evento a favore del centro antiviolenza

Sanremo. Venerdì 5 aprile, alle 21, andrà in scena a Sanremo, nel prestigioso Teatro del Casinò, “Il cuore che pensa…”, serata evento con ingresso gratuito patrocinata dal Comune di Sanremo e con raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza I.S.V. della Provincia di Imperia (offerta libera a partire da 5 euro).

Lo spettacolo, tutto al femminile, sarà presentato dalla nota giornalista Luisella Berrino e vedrà come protagoniste cinque donne, valenti artiste che, in un percorso sonoro e gestuale di musica, canto e poesia, proporranno brani raffinati, rielaborati

con fantasia e improvvisazione. Le artiste sono le pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti, la flautista Elena Cecconi,

valenti concertiste e insegnanti al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova; Carmen Pupillo, cantante e fondatrice della scuola Cre-Artis di Genova e Laura Trimarchi, attrice di teatro e cinema.

A un anno e mezzo dal debutto al MaMu di Milano e dopo vari successi in Italia e all’estero (Fusignano Festival, Oslo, Hong-Kong, Principato di Monaco, ecc.), le cinque artiste di “Il cuore che pensa …” si riuniranno nuovamente a Sanremo per dar

voce alla solidarietà e alla sincera vicinanza per le donne vittime della violenza. E lo faranno con gli strumenti in loro possesso, invitando il pubblico a condividere e a intraprendere un viaggio con il cuore nei luoghi segreti della nostra anima. Lo spettacolo è rivolto a tutti. Brani di G. Bizet, B. Godard, E. Piaf, Musica del Nord Europa, I.Clarke, A. Canonici, A. Piazzolla, D. Modugno e testi di grandi autori quali A. Merini, W. Szymborska, F. Khalo, M. Desbordes-Valmore, F. Pessoa, Ibn Hazm, S. Vestene.