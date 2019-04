Sanremo, al Casinò arriva il comico e conduttore televisivo Enrico Brignano

Sanremo. Dopo il successo di Nino Frassica al Roof Garden l’attenzione del calendario Vip del Casinò di Sanremo si sposta a teatro.

Prestigiosi gli eventi pasquali: dal Festival Uno Jazz & Blues con Stefano Bollani, Raphael Gualazzi, Enrico Rava, il 19 e 20 aprile, al Sanremo Musical il 22 aprile (ingresso su invito) per arrivare all’atteso show di Enrico Brignano, sabato 11maggio.

Enrico Brignano torna dopo due anni nel Teatro dell’Opera richiestissimo dagli ospiti della Casa da Gioco. Le prevendite si stanno moltiplicando e sicuramente risulterà interessante la nuovissima proposta per gli eventi Vip nel Teatro dell’Opera.

Nell’ambito della nuova offerta di intrattenimento e di ristorazione, in collaborazione con Elior, il Casinò, infatti, propone la cena after show a un prezzo particolarmente accattivante di 20 euro. Verrà creato, evento dopo evento, un menu prelibato, in linea con la grande ristorazione del Casinò per per prolungare la serata dal Teatro dell’Opera al ristorante Biribissi.

Questa la proposta per la serata del 11 aprile: Piatto unico Paccheri con pomodorini e ricotta,Tagliata di manzo su carosello di verdure croccanti, Calice di vino, Acqua e Caffè. Costo 20 euro.

«Abbiamo voluto arricchire l’offerta d’intrattenimento del nostro calendario Vip con una formula che completasse la serata a teatro spettacolo e cena after show- affermano il Cda e il direttore generale di Casinò Spa – . E’ il segno della grande attenzione che applichiamo per la nostra clientela e per tutti i nostri ospiti. Presentiamo eventi esclusivi per il periodo pasquale che culmineranno l’11 maggio con lo show di Enrico Brignano a teatro. Una splendida chiusura della nostra stagione primaverile in attesa degli altri “Big” che coroneranno l’estate Vip nel nostro Casinò, ben integrata nel programma degli eventi della città di Sanremo».

Sabato 11 maggio, Teatro dell’Opera del Casinò alle 21 Enrico Brignano, attore, comico, regista e conduttore televisivo in costante ascesa. L’esordio della sua carriera è nella celebre serie tv Un medico in famiglia, grazie alla quale conquista subito interesse e seguito da parte del pubblico. E’ cosi che Brignano dà il via al suo percorso teatrale, che lo vede protagonista come “one man show” in diversi spettacoli e numerose tournée dal tutto esaurito. Da sempre si divide tra palcoscenico, cinema e televisione.

Nel 2012 conduce Le Iene, insieme a Ilary Blasi e Luca Argentero. Nel 2013 è protagonista in “Rugantino” e nell’ agosto dello stesso anno, è premiato con il “Riccio d’Argento” della 27ª edizione di Fatti di Musica, Rassegna-Premio ai Migliori Live d’Autore dell’anno, per il programma televisivo Il meglio d’Italia. Personaggio molto amato, intratterrà il pubblico del teatro dell’Opera del Casinò con il suo show ironico e pungente sui pregi e difetti degli italiani, in un susseguirsi travolgente di gag, monologhi e risate.

Biglietteria per spettacolo di Enrico Brignano; La vendita verrà effettuata, sino a sabato 11 maggio 2019: – regolarmente, nelle giornate di martedì e venerdì, dalle h 16.00 alle 19.00; – nel giorno di spettacolo, dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 21.

Biglietti: platea: primo settore (file 1-5) 40 euro, secondo settore (file 6-12) 30 euro; galleria: 20 euro. Per informazioni tel 0184 544633- 595273. Per prenotare la cena After Show rivolgersi al tel 0184 595266.