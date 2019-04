Sanremo, ai Martedì Letterari del Casinò la rassegna “A tavola tra cultura e storia”

Sanremo. Domani 9 aprile con inizio alle 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo, si terrà la XVIII° edizione di “A Tavola tra Cultura e Storia”, l’appuntamento annuale, inserito nel calendario de “I Martedì Letterari del Casinò,” dedicata a pubblicazioni e protagonisti del panorama storico-enogastronomico italiano.

La rassegna, promossa dal Casinò di Sanremo in collaborazione con l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, affronta in modo originale e divertente il tema di ciò che troviamo sulla tavola e di una corretta alimentazione, con la partecipazione di importanti scrittori saggisti e sostenitori dell’eccellenza “del buon cibo” legata al “Made in Italy”. Sempre domani verrà inaugurata alle ore 18.00 la mostra di Mario Verdiani:” Miti & Archetipi”” creata in collaborazione con il circolo degli Artisti di Albissola.

Parteciperanno all’incontro del 9 aprile:

Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di bon ton su, che terrà una conferenza su “La tavola di Leonardo” in occasione del 500° anniversario della sua morte.

Renata Cantamessa, divulgatrice agroalimentare, che come Fata Zucchina ogni settimana partecipa su Rete 4 a “Parola di Pollice Verde” con Luca Sardella e pubblica le sue ricette sulla testate del gruppo Morenews. Una parte dei diritti del suo libro “Il mistero del grandealbero- le ricette favolate di Fata Zucchina” è destinata alla raccolta fondi dell’Istituto Gaslini di Genova.

Come tradizione, durante la manifestazione verrà presentata in anteprima la Guida 2019 dei Ristoranti della Tavolozza e saranno consegnati i riconoscimenti “Custodi del Territorio 2018”. La giornata sarà allietata dagli interventi musicali del Coro degli Alpini di Cavoretto (TO).

Al termine, dopo l’inaugurazione della mostra , avrà luogo la degustazione di prodotti tipici a cura di CNA accompagnati da vini spumanti Acquesi della Cantina Cuvage di Acqui Terme (AL). L’incontro sarà condotto dalla curatrice dei Martedì Letterari del Casinò, Marzia Taruffi e da Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione “Ristoranti della Tavolozza”.

Il prossimo appuntamento con i Martedì Letterari è per il 16 aprile alle 16.30 nel Teatro dell’Opera. Marcello Veneziani presenta l’opera :” Nostalgia degli dei” (Marsilio). Partecipa S.E. Mons Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo.