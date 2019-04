Sanremo, a palazzo Roverizio la presentazione del libro di Dario Daniele

Sanremo. Verrà presentato domani venerdì 12 aprile, presso palazzo Roverizio a Sanremo (accesso dal portico tra via Escoffier e via Palazzo), alle ore 17.30 e in replica alle ore 21, il nuovo libro del prof. Dario Daniele.

Il titolo è “Vorrei essere un gatto” ed è stato edito da Leucotea Editore di Sanremo. Ha partecipato alla scrittura di alcune parti importanti del libro la prof.ssa Sara Di Vittori. Le illustrazioni originali sono invece del disegnatore Paolo Pinto.

“Vorrei essere un gatto” è una fiaba delicata e coinvolgente, rivolta a ragazzi e adulti, che tratta con tenerezza il dramma di un ragazzo e la sofferenza di un padre allontanato ingiustamente dall’affetto dell’adorato figlio. Leggendo il racconto, si alternano lo stupore per le divertenti esperienze e gli speciali incontri di due giovani gatti, capaci di riflessioni profonde, e la commozione quando il dolore sembra avere il sopravvento. Ma non è così: Sara e Leo ci portano per mano alla scoperta di un mondo nascosto, più giusto e luminoso, in cui l’amore rende tutto possibile.

Si tratta quindi di un romanzo che affronta con delicatezza, prendendo spunto da fatti reali, alcuni temi importanti, di cui poco si parla: il suicidio adolescenziale, il dramma dei papà che non riescono a vedere i propri figli, e le denunce strumentali con false accuse, fenomeno purtroppo sempre più diffuso, soprattutto nelle separazioni conflittuali. Vuole essere anche un omaggio al gatto, questo animale meraviglioso e ancora misterioso, già definito da Leonardo da Vinci un “capolavoro della natura”. Partecipano alla presentazione due giovani studenti del Liceo “Cassini”, Elena Martini e Mattia Caisotti, che leggeranno alcuni brani del libro. Presenti numerosi ospiti.

L’intero incasso netto derivante dal libro finanzierà un progetto in India, per il tramite dell’organizzazione sanremese ASSEFA, in memoria di un ragazzo di tredici anni, suicida alcuni mesi fa perché veniva ostacolato nel vedere il suo papà: il suo drammatico gesto ha ispirato il romanzo.

Così il prof. Dario Daniele: “Dei libri che ho scritto questo è certamente il più coinvolgente. L’evento tragico che mi ha portato a scriverlo mi ha profondamente scosso. Ho cercato così di affrontare temi molto delicati utilizzando lo strumento della fiaba. Un grande aiuto l’ho ricevuto dall’amica Sara Di Vittori, autrice del ‘diario di Sara’ presente all’interno del libro, e dall’amico Paolo Pinto, autore di splendide illustrazioni. Credo che chiunque leggerà il romanzo rimarrà colpito dai contenuti originali, potrà riflettere, sognare ma anche divertirsi, e inoltre… guarderà qualunque gatto incontri con occhi nuovi!”

Ricordiamo che Dario Daniele è insegnante presso l’Istituto “Colombo” di Sanremo e Arma di Taggia ed è autore di numerose pubblicazioni. E’ sceneggiatore di alcune commedie teatrali e ha collaborato con varie riviste nazionali su tematiche pacifiste, sociali e ambientali. Ambientalista storico e viaggiatore, si occupa da tempo come volontario di cooperazione internazionale tramite l’organizzazione ASSEFA. Padre di Edoardo, da alcuni anni si sta impegnando nella sensibilizzazione sui temi del diritto dei bambini alla bigenitorialità (cioè a crescere e rapportarsi con entrambe le figure genitoriali, anche se separate, in quanto con ruoli complementari nella relazione con il figlio ed essenziali entrambe per una crescita equilibrata) e della parità genitoriale, anche rispetto ai tempi della relazione.

I diritti d’autore dei suoi libri hanno finanziato numerosi progetti di sviluppo, tra cui la costruzione di un edificio scolastico in India, presso il villaggio di K. Pudur (Tamil Nadu) e alcuni progetti sociali in Africa e in America Latina. Sara Di Vittori invece lavora al Liceo “Cassini” di Sanremo, dove insegna lingua francese. Ha un figlio, Pietro, ed è alla sua prima esperienza in campo editoriale.