L'appuntamento

Sanremo, al Baragallo incontro con Angela Marano candidata nella lista “100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco” foto

Occasione per discutere di diverse tematiche, soprattutto di quelle che affliggono il quartiere come la scarsa igiene urbana, gli asfalti e più controlli e presidi per la tutela dei bambini che vanno a scuola sia al mattino sia al pomeriggio











Sanremo. Si è svolto oggi pomeriggio al bar Dany al Baragallo, l’incontro organizzato da Angela Marano candidata nella lista “100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco”, alla presenza del candidato sindaco Sergio Tommasini. E’ stata occasione per discutere di diverse tematiche, soprattutto di quelle che affliggono il quartiere come la scarsa igiene urbana, gli asfalti e più controlli e presidi per la tutela dei bambini che vanno a scuola sia al mattino sia al pomeriggio.