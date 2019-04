Sanremo, 6km di coda sull’Aurelia arrivando da Ponente

Sanremo. Cattive notizie per chi si reca nella Città dei Fiori arrivando da Ponente. Nonostante il cattivo tempo sono tanti i turisti che hanno deciso di rimanere in Riviera allungando il ponte di Pasqua fino al 25 Aprile, anniversario della Liberazione. Non solo “foresti” ma anche francesi dalla Costa Azzurra e residenti che per non bagnarsi sono costretti a utilizzare l’automobile al posto dello scooter.

La coda, secondo testimoni e Google Maps, si estende da Capo Nero fino al centro per una lunghezza di circa 6km, i tempi di percorrenza sono molto lunghi, si parla infatti di circa 40/50 min. Per chi si dovesse recare a Sanremo da Ponente, si consiglia l’uso di autobus (vista la carenza di parcheggi) oppure il treno.