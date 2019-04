Sanremese in trasferta sul campo dell’Inveruno, Lupo: «Siamo in un momento particolare, dobbiamo fare risultato»

Sanremo. La Sanremese si prepara per l’anticipo del turno pasquale che la vedrà protagonista sul campo dell’Inveruno.

Dopo la sconfitta nel big match contro il Lecco i matuziani sono alla ricerca della vittoria anche se mister Lupo dovrà fare a meno di diversi elementi dell’undici titolare. L’Inveruno è in piena lotta per guadagnarsi un posto nei playoff, si trova al momento al sesto posto con 47 punti a una sola lunghezza dalla zona spareggi. I lombardi sono reduci dalla sconfitta esterna di sabato scorso (2-1) sul campo del Borgaro.

«Dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi perché siamo in un momento particolare non sul piano delle prestazioni, ma per la mancanza di risultati – dichiara alla vigilia l’allenatore biancoazzurro – quando succedono queste cose dobbiamo dare tutti qualcosa in più. In questi momenti si vede la forza del gruppo, chi giocherà al posto di chi mancherà ha tutte le carte in regola per fare bene».

Molte le assenze in casa Sanremese. Per la gara di domani mister Lupo dovrà fare a meno di Bregliano e Scalzi oltre allo squalificato Gagliardi. In dubbio Videtta e Molino.