Sanremese-Casale, Fava: «Dobbiamo rimboccarci le maniche e giocare al meglio i playoff»

Sanremo. Sconfitta indolore quella rimediata oggi dalla Sanremese contro il Casale. Grazie al contemporaneo pareggio del Savona, infatti, i matuziani blindano il secondo posto in classifica con una giornata d’anticipo.

«Abbiamo raggiunto matematicamente il secondo posto nel peggiore dei modi con una prestazione incolore – ha dichiarato al termine della gara il direttore generale Giuseppe Fava – a nome della squadra chiedo scusa ai tifosi perché è stata una prestazione davvero deludente. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e giocare al meglio i playoff.

Chiedo alla squadra rispetto per la proprietà, Marco Del Gratta e Dino Miani hanno creato tutto questo grazie alla loro passione e al loro impegno, ci vuole rispetto per chi dedica tempo e soldi per fare tutto questo. Pretendo una reazione della squadra a partire da domenica prossima».