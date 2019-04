Sanremese-Casale, Del Gratta: «Sono deluso per la prestazione odierna»

Sanremo. Sconfitta indolore quella rimediata oggi dalla Sanremese contro il Casale. Grazie al contemporaneo pareggio del Savona, infatti, i matuziani blindano il secondo posto in classifica con una giornata d’anticipo.

«Mi dispiace per la reazione dei tifosi e per il fatto che abbiano abbandonato la gradinata prima del termine della partita – ha aggiunto Marco Del Gratta a nome della proprietà – ma li comprendo, sono dalla loro parte e anche io, come loro, sono deluso per la prestazione odierna».