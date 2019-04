Sanremese, Bregliano: «Durante l’anno la squadra ha fatto un bel lavoro»

Sanremo. «Durante l’anno la squadra ha fatto un bel lavoro – afferma il difensore della Sanremese Simone Bregliano parlando dei pregi della sua squadra – Siamo un bel gruppo unito, che si aiuta. Noi in campo corriamo per il compagno, così abbiamo raggiunto un obiettivo e fatto un bel lavoro».

«L’unico, forse difetto, che ha la squadra è che non ci sono giocatori strutturati e, in occasioni come quella con il Lecco, abbiamo visto che possiamo soffrire un po’ – dice il giocatore biancazzurro, che ha alle spalle una bella carriera calcistica avendo militato in serie D, C2 e C1 – Comunque sono tutti bravi ragazzi che si impegnano e si allenano duramente per fare un buon lavoro».