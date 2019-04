Rugby ligure, i risultati delle partite del fine settimana

Imperia. Lunedì 15 aprile, alle 13, presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria (Piazza De Ferrari – Genova) sarà presentata l’edizione 2019 dell’Annuario Ligure dello Sport. Parteciperanno alla presentazione, insieme agli autori, l’assessore allo Sport della Regione Liguria, Ilaria Cavo, il consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone, il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, il delegato del Coni Genova Rino Zappalà, il vice presidente del Cip Liguria Dario Della Gatta. Nel corso della presentazione si terrà anche il workshop “I numeri e l’indotto dello Sport in Liguria”.

Nel pomeriggio, invece, alle 16,30 all’Auditorium dell’Acquario di Genova si svolgerà la conferenza di presentazione della 35ma edizione del Torneo Ravano – 26 Coppa Paolo Mantovani. Per le 16 interviste con la stampa e di seguito conferenza di presentazione, la nuova Fondazione, l’impegno delle istituzioni, le donazioni – Crowdfunding, i calendari del torneo, infine il classico brindisi ai primi 35 anni di attività e consegna kit a tutti gli educatori.

Intanto la giornata agonistica delle senior liguri non ha portato risultati positivi in quanto, sia il Recco che il CUS Genova in Serie A sono state superate rispettivamente dal Settimo Torinese e dall’Accademia Ivan Francescato, e quest’ultima formazione accede insieme ai Lyons Piacenza alle semifinali. Sconfitta con onore con il Rovato, a Sant’Olcese, dell’Amatori Genova impegnato nella strenua lotta per non retrocedere. In C/1 Savona vince a San Mauro, ma sarà l’Ivrea, ormai irraggiungibile in vetta alla classifica, a passare in Serie B, mentre ad Imperia l’Union Riviera vincendo con lo Stade Valdotain ha confermato di meritare ampiamente la C/1. Nuova affermazione in C2 dei Cadetti della Pro Recco sul coriaceo Cuneo Pedona, ed il primato in classifica fa “sognare” una possibile promozione nel Campionato Nazionale di C/1.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA RITORNO)

Tossini Recco – TK GROUP VII Torino 8/9

Accademia Ivan Francescato – CUS Genova 24/5

CUS Milano – Parabiago 20/20

Sitav Lyons Piacenza – Edilnol Biella 53/10

Itinera CUS Torino – A.S.R. Milano 19/17

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 74, Accademia 58, CUS Torino 50, Recco ed ASR 47, Parabiago 45, CUS Genova 42, Biella 33, VII Torino 23, CUS Milano 19.

SERIE B GIRONE 1 (VIII GIORNATA/RITORNO)

Amatori Genova – Nordival Rovato 28/32

I Centurioni Lumezzane – Bergamo 44/6

Monferrato – Tutto Cialde Lecco 29/23

Sertori Sondrio – Everest Piacenza 17/36

Amatori&Union Milano – Probiotical Novara 29/24

Amatori Capoterra – Varese 30/30

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 91, Monferrato 77, Rovato 75, Piacenza 61, Bergamo 56, Capoterra 46, Lecco (*) 44, Varese (*) 39, Amatori&Union 30, Sondrio 29, Amatori Genova 18, Novara 12.

(*) = da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (I GIORNATA/RITORNO)

CUS Genova/B – CUS Pavia 12/28

Rivoli – Ivrea 16/28

San Mauro – Savona 14/35

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 37, Savona 26, Rivoli e San Mauro 16, CUS Genova/B 12, CUS Pavia 11.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (III GIORNATA/RITORNO)

Union Riviera – Stade Valdotain 24/7

CUS Torino/B – Amatori Verbania 24/15

Biella/B – Moncalieri 75/0

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 30, CUS Torino/B 26, Union Riviera 24, Stade Valdotain 23, , Moncalieri 11, Biella/B 7.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (IV GG.ANDATA)

ProRecco/B – Cuneo Pedona 29/20

Volvera – Golfo dei Poeti La Spezia 39/17

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 13, Cuneo Pedona punti 11, Volvera 10, Golfo dei Poeti Spezia 6.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (I GG.RITORNO)

R.C. Spezia – Chieri 26/24

Collegno – Lions Tortona 15/10

CLASSIFICA: Chieri punti 11, Tortona punti 10, Spezia (*) 9, Collegno (*) 4.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 II FASE GIRONE 2 (recupero)

Collegno – Amatori Novara 17/38

CLASSIFICA: Amatori Genova e FTGI RugbyLigues2 (*) punti 36, San Mauro 30, Amatori Novara 25, Rivoli 20, Moncalieri (*) 18, Collegno 7.

(*) = partite in meno.

UNDER 14 II FASE – XXI GIORNATA

RC Spezia – Province dell’Ovest/1 26/24

CUS Genova/1 – Sanremo 47/22

Pro Recco – Savona 0/17, Province dell’Ovest – Savona 61/0, ProRecco – Province dell’Ovest 10/14

Amatori Genova – Imperia 21/21, CUS Genova/2 – Imperia 57/0, Amatori Genova – CUS Genova/2 0/29.