Rugby ligure, gli appuntamenti del fine settimana

Imperia. Per questa domenica, quella che precede la sosta per la Santa Pasqua, è prevista la penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie A ed a Recco i rivieraschi riceveranno i piemontesi del Settimo Torinese, alla ricerca di punti salvezza.

Sarà anche l’ultimo confronto casalingo per una Pro Recco che vorrà sicuramente salutare il proprio pubblico con una vittoria, e che conserva una flebile speranza di raggiungere il secondo posto in classifica, utile per accedere ai play off. Il Cus Genova, invece, giocherà l’ultima partita stagionale lontano dallo stadio Carlini, ed a Calvisano ritroverà l’Accademia, formazione under 20 che punta decisamente ad accedere alle fasi finali del torneo per tentare lo storico passaggio nella top 12.

Due partite che in ogni modo potranno essere utili per il futuro sia del Recco che del Cus Genova. A Sant’Olcese l’Amatori Genova dopo la sorprendente vittoria con il Sondrio non cela speranza di salvezza e, anche se i pronostici parlano chiaramente a favore di un Rovato rampante, che proprio domenica passata ha bloccato il quotato Monferrato, gli azulgrana cercheranno orgogliosamente di fare un’altro passo in avanti in classifica.

In C/1 prosegue il campionato, diviso su due gironi, e con il Savona staccato di ben undici punti dalla capolista Ivrea, il discorso promozione è arduo da affrontare per gli stessi biancorossi. In C/2 lotta aperta per il passaggio nella categoria superiore con i cadetti della Pro Recco pronti a ricevere al Carlo Androne un Cuneo che nel test di andata trafisse gli “Squali” con punteggio altisonante.

Per i rivieraschi, dunque, alla terzultima partita del torneo, ed ultima casalinga urge incamerare più punti possibile con un avversario che ha già dimostrato serie garanzie. Domani mattina per le ore 11,00 il Rugby Busalla inaugura la Club House, situata presso Inagea Area Sportiva in Val Seminella.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA RITORNO) domenica 15,30

Tossini Recco – TK GROUP VII Torino (Carlo Androne arb. Frasson di Treviso)

Accademia Ivan Francescato – CUS Genova (S. Michele/Calvisano arb. Dario Merli di Ancona)

CUS Milano – Parabiago

Sitav Lyons Piacenza – Edilnol Biella

Itinera CUS Torino – A.S.R. Milano

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 69, Accademia 53, A.S.R. , CUS Torino e Recco 46, Parabiago 43, CUS Genova 42, Biella 33, VII Torino 19, CUS Milano 17.

SERIE B GIRONE 1 (VIII GIORNATA/RITORNO) domenica 15,30

Amatori Genova – Nordival Rovato (S.Olcese arb.Letterio Scopelliti di Reggio Calabria)

I Centurioni Lumezzane – Bergamo

Monferrato – Tutto Cialde Lecco

Sertori Sondrio – Everest Piacenza

Amatori&Union Milano – Probiotical Novara

Amatori Capoterra – Varese

CLASSIFICA GENERALE: i Centurioni punti 86, Monferrato 72, Rovato 70, Piacenza e Bergamo 56, Capoterra 44, Lecco (*) 43, Varese (*) 36, Sondrio 29, Amatori&Union 25, Amatori Genova 16, Novara 10.

(*) = da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (I GIORNATA/RITORNO) domenica 15,30

CUS Genova/B – CUS Pavia (Stadio Carlini arb. Chiara Perata )

Rivoli – Ivrea (Campo Natta arb. Kamili)

San Mauro – Savona (Campo D’Altorio arb. Fulgoni)

CLASSIFICA GENERALE: Ivrea punti 32, Savona 21, Rivoli e San Mauro 16, CUS Genova/B 12, CUS Pavia 6.

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (III GIORNATA/RITORNO) domenica 15,30

Union Riviera – Stade Valdotain (Campo Pino Valle/Imperia arb. Calandri)

CUS Torino/B – Amatori Verbania (a Grugliasco arb. Vagnarelli)

Biella/B – Moncalieri (arb. Savio)

CLASSIFICA: Amatori Verbania punti 30, Stade Valdotain 23, CUS Torino/B 21, Union Riviera 15, Biella/B 11, Moncalieri 6.

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE II FASE GIRONE A (IV GG.ANDATA)

ProRecco/B – Cuneo Pedona (domenica 12,30 Carlo Androne arb. Torazza)

Volvera – Golfo dei Poeti La Spezia (domenica 15,30 campo Allende arb. Orsini)

CLASSIFICA: Cuneo Pedona punti 11, ProRecco/B 8, Golfo dei Poeti Spezia 6, Volvera 5,

SERIE C/2 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (I GG.RITORNO) 15,30

R.C. Spezia – Chieri (Campo Denis Pieroni loc.Pieve/Spezia arb. Mansouri)

Collegno – Lions Tortona

CLASSIFICA: Tortona punti 14, Chieri 11, Spezia (*) 5, Collegno (*) 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 14 II FASE – XXI GIORNATA – sabato 15,30

RC Spezia – Province dell’Ovest/1 (Denis Pieroni/Spezia arb. Biagioni)

CUS Genova/1 – Sanremo (Carlini arb. Piano)

Pro Recco – Savona (Carlo Androne arb.Grondona/Mansouri)

Amatori Genova – Imperia – CUS Genova/2 (Sant’Olcese Torazza e Shulgina)

COPPA ITALIA FEMMINILE – DOMENICA ORE 11,00

Campo Comunale di Alluvioni Cambio’ (arb. Cassinelli e Grondona)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

MEMORIAL SACCARDI UNDER 12 – UNDER 10/8/6 – sabato 9,30

Campo Fontanassa di Savona