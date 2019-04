Riva Ligure. Una donna di 62 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente sull’Aurelia, all’incrocio per il lungomare a Riva Ligure. Stando a quanto ricostruito, la donna era in sella a una Vespa quando una Fiat Panda l’ha travolta. L’impatto è stato violento: la scooterista, secondo testimoni oculari ferma al momento dell’impatto, è stata investita dall’auto condotta da una donna che, distratta, non si è fermata al semaforo rosso.

Soccorsa da personale sanitario del 118 e Croce Rossa, la ferita è stata poi elitrasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità. E’ in prognosi riservata.