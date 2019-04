Rinnovate le cariche del Lions Club Ventimiglia

Ventimiglia. Il presidente attualmente in carica, Gianni Rebaudo, concluderà un anno ricco di service che culminerà nel congresso di chiusura con oltre duecento partecipanti previsti

La settimana scorsa il Lions Club Ventimiglia si è riunito in assemblea per procedere al rinnovo degli incarichi del Consiglio Direttivo per l’anno 2019-2020, che entrerà in carica il prossimo primo luglio.

Il presidente eletto è Roberto Capaccio, Lion di lungo corso, che ha già ricoperto nel passato questo ruolo. Ad affiancarlo saranno il segretario, Alessandro Ciricosta, giovane, ma anche lui alla seconda esperienza in questo incarico, la cerimoniera, Erika Demaria, già Presidente del Club, ed il tesoriere, Marco Prestileo, che nel passato ha ricoperto lo stesso ruolo a livello distrettuale.

Capaccio sostituirà, dal primo luglio, sempre nell’ottica della continuità dell’impegno verso il prossimo, l’attuale Presidente del Club Gianni Rebaudo che concluderà un anno di presidenza ricco di attività di servizio. «Particolarmente impegnativo sarà – ha dichiarato Gianni Rebaudo alla fine dell’assemblea – quest’ultimo scorcio d’anno sociale; infatti, la nostra Città è stata scelta dal Distretto Lions 108Ia3 quale sede del XXIV Congresso di chiusura dell’anno sociale 2018/2019 e, quindi, nel week end dell’11/12 maggio arriveranno a Ventimiglia almeno duecento delegati con i loro accompagnatori».

«Uno dei nostri obiettivi – aggiunge il presidente del comitato organizzatore del Congresso, Fiorenzo Massa – è quello di far conoscere a tutte i partecipanti il nostro territorio, invogliandoli, così, a ritornare; anche questo sarà un service per il nostro territorio».