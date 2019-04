Resta ancora chiuso il traforo del Tenda

Limone/Tenda. Resta ancora chiuso il tunnel del Tenda. I tecnici sono da ore al lavoro per riuscire a riaprire il traforo internazionale chiuso da ieri mattina a causa di problemi all’impianto elettrico sul lato francese.

Tutto è cominciato l’altro ieri sera durante la nevicata in alta valle Roya quando il temporale deve aver danneggiato un traliccio, portando problemi non solo al tunnel ma anche a Tenda con conseguente scomparsa della linea telefonica perdurata fino a ieri sera.

Per chi si dovesse recare in Liguria o in Francia si consiglia di percorrere la statale 28 del colle di Nava oppure l’Autostrada Torino/Savona.