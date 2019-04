Rari Nantes Imperia, i risultati delle squadre giovanili

Imperia. Settimana agrodolce per il settore giovanile della Rari Nantes Imperia.

Le giovani Rari-Girls non riescono a superare gli impegni ardui che le attendevano. Le Under 17 cedono al Rapallo (4-11) nel match casalingo; ed anche le Under 19, alla Cascione, devono arrendersi al Bogliasco (6-12).

Sorridono invece i maschi Under 15 che battono l’Albenga a domicilio, 6-11. E anche gli Under 20 trovano l’affermazione sul Sori (15-11) grazie alla prestazione super di Jarno Spano, autore di sei reti. Devono fermarsi gli Under17 che perdono a Sturla, 12-6.