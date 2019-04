Ramadan e integrazione, incontro al Tempio Valedese di Vallecrosia

Ventimiglia. Il 5 maggio inizierà per le persone di fede islamica il Ramadan, il mese del digiuno. Quale occasione migliore, allora, per trovarsi insieme a raccontare e confrontare le radici comuni, i punti di vista simili e, nel contempo, provare a capire cosa possa essere davvero a dividere le persone di fedi diverse? Con questo spirito, la Scuola di Pace di Ventimiglia organizza per venerdì 3 maggio alle 17 al Tempio Valdese di Vallecrosia, l’incontro “Il tanto che ci unisce, il poco che ci divide”.

Con il presidente della Scuola intemelia, Luciano Codarri, nei panni di moderatore, ad affrontare i temi del digiuno, della preghiera e dell’accoglienza dei deboli saranno esponenti delle diverse confessioni e del mondo laico.

Interverranno infatti Jonathan Terino (pastore valdese), Abu Bakr Moretta (CO.RE.IS.), Marisa Zito (Vicepresidente Pastorale Giovanile Diocesi Ventimiglia Sanremo), Joe Ninio (Sinagoga di Mentone), Gianni Cappelletti (Agnostico).

Alle 19,30 è prevista una cena solidale il cui ricavato sarà devoluto al Progetto Mediterranea. Il menù prevede couscous vegetariano e macedonia di frutta, ad offerta libera.