Rallye Sanremo, in palio una crociera sulla nuova Msc Bellissima per il vincitore della 66esima edizione

Sanremo. Msc Crociere è il sponsor ufficiale dell’66esimo Rallye Sanremo. Metterà in palio due buoni crociera per due persone ognuno sulla nuova MSC Bellissima per l’equipaggio che salirà sul gradino più alto del podio nella seconda prova del Campionato Italiano Rally.

L’Msc Bellissima è stata varata nel marzo 2019 ed è l’ammiraglia della flotta MSC. E’ una delle navi da crociera più moderne al mondo. Lunga 315 metri, in grado di ospitare circa 5.700 passeggeri, MSC Bellissima è la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo. L’ammiraglia della flotta MSC presenta un’ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero speciale, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at Sea, eleganti piscine nelle quali rilassarsi durante la giornata, un’ampia gamma di proposte per un intrattenimento all’avanguardia e 10 diverse tipologie di cabine, pensate appositamente per le esigenze delle famiglie, con livelli di comfort sempre più elevato.

Il format della gara è quello ormai consolidato. La prima giornata vede susseguirsi le prove di Vignai, Bignone e San Romolo seguite poi dalla “Mini Ronde” e da un secondo passaggio sulla San Romolo. Per il secondo giorno di gara ci si sposta nell’imperiese con i passaggi su Testico, San Bartolomeo e Colle d’Oggia, per terminare poi con i quasi 30 chilometri della Testico-Colle d’Oggia.