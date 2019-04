Rallye Sanremo, il gruppo degli Amici della scuderia delle Palme ricorda Franco Patria e Leo Cella

Sanremo. In occasione del Rally di Sanremo, il gruppo degli Amici della scuderia delle Palme ha deciso di ricordare i compianti Franco Patria e Leo Cella.

«Erano due campioni dell’automobilismo agonistico. Erano sanremesi. Erano due amici che non dimenticheremo mai: Franco Patria e Leo Cella. In occasione del Rally Sanremo il gruppo degli “ Amici della Scuderia delle Palme” ha deciso di rendere omaggio a quei due campioni morti prematuramente e drammaticamente nel pieno di una grande carriera.

Erano gli anni ’60 ed i due piloti sanremesi avevano raggiunto il traguardo dell’ufficialità: all’Abarth Franco Patria, all’Alfa Romeo Leo Cella. Dopo aver conquistato entrambi il prestigioso Rally dei Fiori, ora divenuto Rally Sanremo.

Per ricordarli domenica 14 aprile, alle 14,30, l’appuntamento è al cimitero dell’Armea presso la tomba di Franco Patria, per proseguire poi per il cimitero di Coldirodi dove è sepolto Leo Cella. E concludere la commemorazione al “Cippo” che li ricorda insieme sulla strada che da Coldirodi porta a San Romolo. In ognuna delle tre tappe di questo ricordo verrà deposto un mazzo di fiori. Un omaggio a questi due campioni di livello internazionale. Interverranno il pilota Amilcare Ballestrieri, Daniele Audetto ed il presidente di “ACI Ponente” Sergio Maiga. Sono attesi tutti gli amici ed appassionati» – fa sapere il gruppo degli Amici della scuderia delle Palme.