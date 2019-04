Racing for Genova Team pronta a “sbancare” a Sanremo

Sanremo. E’ pronta a “sbancare” Sanremo la scuderia Racing for Genova Team con ben dieci vetture al via dei due rally – “tricolore” e regionale – che infiammeranno la Città dei Fiori venerdì e sabato prossimi.

Il 66° Rallye Sanremo, secondo atto del Campionato italiano rally, vedrà al via uno degli equipaggi più popolari del sodalizio genovese, quello formato dai locali Danilo Ameglio e Massimo Marinotto che, con la loro piccola fida Peugeot 106 1600 gruppo A, cercheranno di mostrare i muscoli ad avversari dotati di mezzi più performanti ed aggiornati. In gara con loro anche i locali Luca Fidale e Franco Revelli, a caccia di una prestazione da protagonisti in classe N3 con la loro nuova Renault Clio Rs.

Ben otto, invece, gli equipaggi della Racing for Genova Team in lizza sabato nell’11° Rallye Sanremo Leggenda, valido per la Coppa Rally – 2^ Zona. Due saranno tra i protagonisti della R5, la classe “top” della gara: Michele Guastavino e Laura Bottini (Ford Fiesta), desiderosi di migliorare l’ottavo posto assoluto conseguito alla Ronde Val Merula, e Maurizio Rossi e Marta De Paoli (Skoda Fabia), probabili outsider in una classe molto agguerrita. Riflettori puntati anche sull’interessante Peugeot 208 dei savonesi Francesco Zicari e Marino Mondino, decisi a dire la loro nella R2B, e sulla affidabile Renault Clio con cui Alessandro Schena e Monica Briano venderanno cara la pelle in classe A7.

Pronte a recitare un ruolo da protagoniste nell’affollata classe N3 anche le due Renault Clio Rs che saranno portate in gara dai veloci coniugi chiavaresi Lorenzo Mottola e Romina Mazzino e da Manuel Sartori e Enrico Bracchi. Due vetture della Racing for Genova Team, infine, anche in classe N1, le piccole Peugeot 106 dei veterani Enrico Pagano – Giorgio Antichi e di Nicolò Franca – Mirella Siri.

Preziose indicazioni, per la scuderia Racing for Genova Team, dagli impegni dell’ultimo fine settimana. Gigi Giacobone e Monica Cicognini (Skoda Fabia R5) hanno conquistato la settima posizione finale al rally Appennino Reggiano, gettando buone basi per il loro proseguo di stagione, mentre Alessandro Polini (Polini 01 Bmw) è giunto terzo assoluto e primo di classe nello slalom Città di Dorgali. Sorte avversa alla Liburna Terra per Angelo Ferrari e Sara Montavoci (Citroën Saxo N2), messi ko da un inconveniente tecnico dopo pochi km di gara. Gare annullate, invece, per Giacomo Gozzi e Stefano Zambelli, rispettivamente al maxi slalom di Battipaglia ed alla cronoscalata storica Camucia – Cortona.

Domenica prossima, sul Circuito del Mugello, i portacolori della Racing for Genova Team Vittorio e Marco Vittorio Pugliese saranno impegnati con la loro Porsche 911 nella serie di gare valide per Coppa Italia Turismo, 2 Ore Endurance Champions Cup, Novecentoundici Race Cup e Campionato italiano Autostoriche.