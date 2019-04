Sanremo. Ottimo successo nella raccolta firme per la presentazione della lista di Sanremo Attiva alle prossime elezioni comunali.

Sottolineano gli attivisti: «Nell’arco di pochi giorni abbiamo raggiunto quasi 300 firme valide da allegare alla documentazione necessaria per la presentazione della nostra lista. Il nostro impegno sul territorio e in mezzo ai nostri concittadini non si ferma: continuano, infatti, i nostri banchetti informativi per far conoscere i nostri candidati, le nostre idee, le nostre proposte da realizzare insieme al sindaco Biancheri e a tutta la colazione che lo sostiene».

Nella giornata di oggi potete trovare il banchetto di Sanremo Attiva in piazza Colombo, lato via San Francesco, fino alle ore 18.