Imperia. E’ stato un fine settimana molto positivo per il sodalizio del capoluogo, quattro vittorie su cinque partite, per le rispettive squadre impegnate nei loro rispettivi campionati. L’unica sconfitta è arrivata dalla squadra under 19 maschile impegnata in casa contro la Pallamano Cassano, capolista ed una delle candidate al titolo nazionale, per 25/23.

«Siamo stati sconfitti sul campo – ci riferisce il presidente Giovanni Martini - ma i ragazzi sono stati encomiabili, nonostante alcune assenze e gli infortuni maturati durante l’incontro ,hanno tenuto bene gli avversari e lottato fino alla fine sfiorando un clamoroso pareggio».

Purtroppo dall’infermeria rossoblù non arrivano buone notizie riguardo gli infortunati in quanto Gabriele De Canis e Mohamed Lahahed saranno fermi per diversi giorni. Prima di questo incontro la under 15 femminile ha sconfitto il Metropole/Nizza per 16/11.

«Siamo tutto sommati contenti - ci riferisce il dirigente Miller Duò – questa squadra è per cosi dire un “cantiere aperto” su cui posare le basi per un prossimo futuro» . Con la vittoria in trasferta in quel di Vence per 24/22 l’under 15 maschile ha consolidato il primo posto in classifica. «E’ stata una partita molto equilibrata – commenta il responsabile Marco Garelli – tutti vogliono battere la capolista in particolar modo quando questa è italiano in un campionato francese».

Calato il sipario sul sabato dove sono state protagoniste le squadre giovanili i riflettori si sono accesi sulla domenica con gli attesi incontri delle prime squadre. La prima a scendere in campo la formazione femminile per il campionato Femminile Dipartimentale Francese con l’atteso derby valido per la seconda fase contro la Riviera. Le mure amiche del Palasancamillo hanno assistito alla seconda vittoria consecutiva, l’altra nella prima fase, delle ragazze di Luca Martini per 28/24.

«Sono contento per loro - commenta lo stesso tecnico - vincere crea morale specialmente le stracittadine, ora siamo terzi ancora in lotta per rimanere sul podio di questo avvincente campionato». A seguire ha concluso l’intensa attività agonistica del sodalizio imperiese la squadra maschile senior impegnata contro il Beausoleil. Anche questa gara metteva in palio punti pesanti per il campionato dipartimentale francese, il particolar modo per i transalpini, ma non sono stati di questo parere i rossoblù che con una prova gagliarda ne escono vincitori con il punteggio di 32/28.

«Ottimi segnali era già arrivati dal precedente impegno contro la capolista Ventimiglia – commenta il tecnico Emanuele Pappalardo - oggi questi sono stati confermati ed ora non bisogna distrarsi al fine di consolidare il secondo posto tra avversari di tutto rispetto».