Diano Marina. Il comitato Valorizzazione di Viale Kennedy ringrazia la società A.T.A S.p.a per la pulizia straordinaria fatta nella giornata di ieri, subito dopo la fine del mercato del martedì a Diano Marina. Mezzi ed operatori hanno mantenuto chiuso il lungo viale per lavare la strada ed i marciapiedi con attrezzatura e manovalanza.

Una super pulizia necessaria soprattutto per la potatura degli aranci che si è svolta nelle scorse settimane e per le zone con scarsa presenza di attività commerciali, dove non è possibile contribuire a tenere in ordine il paese. Dalla zona ponte sino all’ex Hotel Royal Esplanade gli operatori hanno accuratamente dato decoro ed igiene, nelle prossime settimane dovrebbe essere effettuata anche la seconda parte del lungo viale.

Il direttivo vuole personalmente ringraziare i responsabili dell’azienda: Flavio Aramini e Giuseppe Gandolfo e tutti gli operatore che sono intervenuti per l’attività di pulizia radicale e lavaggio: Mirco Bordini, Massimo Calcagno, Simone Vignola, Nicola Consiglio, Giorgio Capelletti, Mauro Garello e Amerigo Ozenda.

Doveroso ringraziamento anche al Comune di Diano Marina e all’amministrazione comunale ed al Comando Polizia Municipale per aver accolto la richiesta e per la pronta collaborazione. In arrivo delle Festività Pasquali dare senso di ordine e cura è sicuramente un ottimo biglietto da visita della Città degli aranci e allo stesso tempo crea contentezza e soddisfazione a tutti i residenti ed attività economiche della zona.