Promozione, squalificato per due gare Alfredo Bencardino della Dianese&Golfo

Imperia. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato cinque calciatori e cinque allenatori del girone A di Promozione.

Giorgio Mombelloni (Bragno), Claudio Cutuli (Ceriale), Cesar Maximilian Grabinski (Arenzano), Gianluca Martino (Vallescrivia), Luca Ferrari (Voltrese Vultur) sono stati fermati per un turno.

Gli allenatori Davide Palermo (Celle Ligure), Andrea Biolzi (Ceriale) e Alfredo Bencardino (Dianese e Golfo) sono stati squalificati per due gare. Gli allenatori Alessandro Manetti (Arenzano) e Corrado Schiazza (Sestrese) non potranno sedere in panchina per un turno.

Stefano Montani, dirigente del Ceriale, è stato inibito fino all’11 aprile perché “a fine gara, quale depositario delle chiavi dello spogliatoio della terna, ritardava colposamente l’ingresso della stessa nello spogliatoio”.

Il Ceriale è stato multato di 100 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano la terna arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 27 giornate:

21 reti: Akkari (Sestrese)

20 reti: L. Anselmo (Bragno)

18 reti: Miceli (Ospedaletti)

17 reti: Burdisso (Dianese e Golfo)

11 reti: Mancini (Arenzano), Fassone (Vallescrivia), A. Rocca (Loanesi San Francesco)

10 reti: Scappatura (Ospedaletti), Grabinski (Arenzano), Boggiano (Voltrese Vultur)

9 reti: Romeo (Arenzano/Bragno), Daddi (Loanesi San Francesco)

8 reti: Rovella, Botti (Taggia), Draghici (Serra Riccò)

7 reti: Cutellè (San Stevese), Torra (Bragno), Zani (Sestrese), Balestrino (Voltrese Vultur), Sofia, D. Vallerga (Celle Ligure), Murabito (Legino)

6 reti: Canu (Dianese e Golfo), Traverso (Vallescrivia), F. Sturaro (Ospedaletti), Cuneo (Taggia), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego)

5 reti: Metalla (Arenzano), Salis (Legino), Tarantola (Taggia), Di Lorenzo, Castello (Loanesi San Francesco), Stamilla (San Stevese), Perrone (Varazze Don Bosco)

4 reti: De Flaviis (San Stevese), Cutuli, Fantoni (Ceriale), Poggioli, F. Re (Serra Riccò), Garassino (Loanesi San Francesco), Termini (Voltrese Vultur), A. Numeroso (Dianese e Golfo), Gagliardi, G. Paini, Guerrieri (Varazze Don Bosco), Guirat (Taggia), A. Anselmo, Rusca (Arenzano)

3 reti: Molon (Vallescrivia), Greco, Brignoli (Dianese e Golfo), Rambaldi, Russo, El Kamli (San Stevese), Gerbasi (Taggia), L. Baroni (Varazze Don Bosco), Pereyra, Damonte (Arenzano), Sattin, Mereto (Sestrese), Espinal, Al. Negro, Gambacorta (Ospedaletti), Schirru, Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), Zizzini (Bragno), Limonta (Voltrese Vultur), Ennaouy, Bianchi (Serra Riccò), Condorelli, Antonelli (Loanesi San Francesco), Suetta (Celle Ligure)

2 reti: Gjoka (Sestrese), Gallo, Fiuzzi, Ravoncoli (Taggia), F. Burdo, Rizzo (Serra Riccò), Janneh, Soto Pesce, Fiorito, Giguet, An. Piombo, Alò (Celle Ligure), Nocentini, Pinna, Savaia (Mignanego), Crudo, Lanteri, Geraci, D’Ercole (San Stevese), F. Insolito, Prinzi (Loanesi San Francesco), Federici, Piroli, Camara, M. Raso (Sestrese), Alasia (Ospedaletti), Colli, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Donà, Tomao, Dominici (Ceriale), Sulla, Minardi (Varazze Don Bosco), Lanzalaco, Pereyra (Arenzano), Semperboni, Spadoni (Legino), Calautti, Ferrari, Siri (Voltrese Vultur), Licata (Ceriale)

1 rete: Gentile, G. Insolito, Pisano, Leo, Puddu (Loanesi San Francesco), Rolando, Burattini (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Bondelli, Brema, Cadenasso, Raganini, Galluzzo (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Gazzo, Poggioli, Bortolini, Imbesi (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Michero, Gloria, Ricotta (Ceriale), Angius (Voltrese Vultur), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio, G. Maralino, Camogli (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, Piazza, Mrahi (Dianese e Golfo), Orcino, Casali, Damonte, E. Rampini, Camara, Termini (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Matranga, El Atiki, Torre, Prestia, Raschellà, Rizzo, Martino (Vallescrivia), Pili, Majid, Morielli, Balbi, Tobia (Legino), Pesco, Rosso, Salmaso, Minghinelli (Taggia), Pizzorni, Stefanzl, Vassallo (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, G. Brizio, La Greca (San Stevese), Ansaldo, Carvelli, Di Sisto, Stilo (Sestrese), Cadenazzi, Ambesi, Ventre, Cassini, Trotti (Ospedaletti).

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur), Al. Negro (pro Vallescrivia), Ferrada (pro Celle Ligure).