Sanremo. Regione Piemonte, Regione Liguria, Valle d’Aosta, il comitato delle Alpi dell’alta Provenza, il comitato regionale Adms-Paca-Corse, l’agglomerazione delle Alpi provenzali e la città di Nizza Costa Azzurra uniti per l’assistenza sanitaria.

Il progetto strategico vuole mettere a confronto i sistemi sanitari e quelli sociali italiani e francesi con l’obiettivo di favorire l’integrazione socio-sanitaria. Il valore economico del piano e dei progetti approvati Anziani e Prossimità è di 7.751.059 euro il totale del piano tematico. Il valore del progetto welfare/proximité 268.000 euro. Il valore del progetto Senior/Anziani è di 264.642,80 euro.

Le sfide: il progressivo invecchiamento dalla popolazione costituisce una delle maggiori sfide che l’Europa sta affrontando in questi anni: vivere più a lungo. Infatti, non significa vivere meglio e in modo indipendente. Il numero dei cittadini over 65 è destinato a raddoppiare nei prossimi 50 anni e il numero degli over 80 a triplicare. In questo scenario, l’invecchiamento sano e attivo (AHA – Active and Healthy Ageing) è riconosciuto da tutti i paesi europei come una sfida sociale prioritaria, atta a favorire da un alto la qualità della vita degli anziani e dall’altra la sostenibilità dei sistemi sanitari. La Liguria costituisce un territorio di elezione per la sperimentazione di politiche volte a supportare questa sfida, vantando il primato di regione più anziana d’Italia e tra le più anziane in Europa.

Piano integrato tematico “PRO-SOL prossimità solidale: giovani, donne, anziani in salute e attivi nei territori alpini”. I quattro progetti che compongono il piano Pro-Sol sono:

Il progetto Anziani che mira a garantire la continuità dei percorsi di cura per gli anziani nonché a prevenire i rischi di salute legati all’invecchiamento e consentire loro di restare il più lungo e meglio possibile a casa loro.

Il progetto Prossimità che ha per obiettivo di identificare su questo territorio le situazioni critiche e a rischio prima che diventino troppo gravi e propone a tal fine dei servizi sotto forma di animazioni sociali con utilizzo della tecnologia.

Il progetto Giovani il cui targhet principale sono gli adolescenti fragili e i giovani con patologie particolari che ha per file rouge la prevenzione del disagio giovanile in contesto scolastico ed extrascolastico sperimentando nuovi modelli e percorsi di servizi innovativi quali tele-consultazioni mediche, mobile-health, parent e teacher training, sefl-care, laboratori riabilitativi, app.

Il progetto Donne che si basa sui valori della carta europea per la parità e l’uguaglianza degli uomini e delle donne al fine di raggiungere la parità, costruito su diversi assi famiglia, salute, lavoro.