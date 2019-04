Prima Categoria, stop per Giglio e Condrò del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Sanremo. Sono tredici i calciatori del girone A di Prima Categoria fermati dal giudice sportivo dopo le partite di domenica 7 aprile.

Fabrizio Schievenin (Cervo) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “a seguito di un fallo fischiato a sfavore, rivolgeva al direttore di gara, con fare aggressivo, un’espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una blasfema; alla notifica del provvedimento di espulsione, cercava di avvicinarsi in modo minaccioso al direttore di gara, rivolgendogli un’ulteriore espressione irriguardosa, venendo trattenuto e allontanato da alcuni compagni”.

Andrea Giglio (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) dovrà saltare le prossime tre partite essendo stato espulso perché “colpiva un avversario con un violento schiaffo al volto, senza conseguenze lesive”.

Amadou Khaly Diagne (Speranza) è stato fermato per tre giornate in quanto espulso perché “dopo essere stato colpito da un avversario con un violento schiaffo al volto, reagiva colpendolo a sua volta con un pugno, senza conseguenze lesive”.

Stefano Condrò (Don Bosco Vallecrosia Intemelia) è stato squalificato per tre partite. Due turni di stop sono stati comminati ad Andrea Caneva (Pontelungo). Samir Ismail Bayi (Plodio), Simone Vezzolla (Quiliano & Valleggia), Lorenzo Bianco (Soccer Borghetto), Endrit Komoni (Speranza), Michael Ferrari (Pontelungo), Edoardo Rapallino (Camporosso), Matteo Bonzo e Daniele Gilardoni (Letimbro) sono stati squalificati per una giornata.

Roberto Medori, allenatore del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, è stato squalificato per due giornate.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

22 reti: Carparelli (Soccer Borghetto)

12 reti: Caccamo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), F. Saino (Altarese)

11 reti: Vejseli (Veloce)

10 reti: Ferrotti (Speranza)

9 reti: Cossu (Letimbro), Rovere (Altarese), Giampà (Pontelungo), Guardone (Baia Alassio)

8 reti: Caneva (Pontelungo), Fabbretti (Quiliano & Valleggia), P. Mozzone (Aurora Calcio), Maida (Veloce), Cascina (Camporosso)

7 reti: Zito (Camporosso), Marafioti (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Damonte (Veloce), Salvatico (Plodio)

6 reti: Di Mari, Delfino (Baia Alassio), Tarditi (Soccer Borghetto), Calcagno, Fanelli, Colombino (Veloce), Pizzolato (Aurora Calcio), Bianchi, A. Bianco (Letimbro), C. Bianco (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Marouf (Quiliano & Valleggia)

5 reti: Di Mare (Speranza), Tucci (Pontelungo), Bonifacino (Aurora Calcio), Casassa Vigna, Kassim (Cervo), Gorlero (Baia Alassio), Calcopietro (Camporosso)

4 reti: M. Luci, Cordì (Camporosso), Salinas, Ottonello (Quiliano & Valleggia), Lo Presti (Soccer Borghetto), Jabbi (Speranza), Ancona (Pontelungo), S. Fiore (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Gasco, Parodo (Borghetto)

3 reti: Vezzolla (Quiliano & Valleggia), Zouita (Baia Alassio), Spinardi (Plodio), Recagno, Montalto (Veloce), Scarfò (Speranza), Bellissimo, Serra, L. Bianco (Soccer Borghetto), Simonetti, Artiano, Balbi (Borghetto), Ferrari (Pontelungo), Rossetti, Vanara, Carvisiglia (Letimbro), Sala, Doci (Speranza), Pesco (Camporosso), Horma (Aurora Calcio)

2 reti: M. Gervasoni, Garibizzo (Baia Alassio), Rebella, Nonnis, Pucciano (Aurora Calcio), Monte (Soccer Borghetto), Pellizzari, Frumento, Gilardoni (Letimbro), Grifo (Camporosso), Guerra, Tiola, Barranca (Veloce), Briano, Pesce, Buffo, Vittori (Quiliano & Valleggia), Fatnassi, Tinkiano, Monteanni (Cervo), Condrò, Rotella (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Ferraro, Bayi, Amato, Berta (Plodio), Besio, Moresco, Karaboue, Cham (Speranza), Montina, Dushi, Tesoro (Pontelungo), M. Santelia, Bova, Simonassi (Borghetto), Brahi, Pansera (Altarese)

1 rete: Piccardi, Giacchino, Doci (Speranza), Bonzo, Battistel, E. Bianco, Delbuono, Odenato (Letimbro), D. Giunta, Orlando, Iezzi, Truisi (Camporosso), Vario, Bruzzone, Cosentino, Pasquino (Veloce), Marsio, Bianchin, Cela, M. Vallarino (Altarese), R. Avignone, Sparaccio, Basso, S. Bella, Gagliano, G. Bella, Schievenin (Cervo), Odasso, Campani, Olivieri, Cavassa (Baia Alassio), Russo, Torrengo, Ognjanovic (Plodio), S. Sabia, Desiato (Borghetto), Palomba, Montalto, Carocci, Bazzano, Russo (Quiliano & Valleggia), Pesce (Aurora Calcio), Meo, Casellato, Grandi, Boussaha, Tabacchiera, Giovinazzo (Don Bosco Vallecrosia Intemelia), Andreis, Simonassi, Prudente (Pontelungo), Caputo, Rembado, Castellari (Soccer Borghetto)

Autoreti: 1 Barranca (pro Speranza), Garrone (pro Borghetto), Scavuzzo (pro Speranza), Cosentino, Gilardoni, Gallesio (pro Cervo), Bonadonna (pro Plodio), Gagliardo (pro Veloce), Grandi (pro Aurora Calcio).