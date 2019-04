Poste Italiane, anche in provincia di Imperia è disponibile la polizza “Poste Infortuni”

Imperia. Poste Infortuni è la nuova polizza che offre protezione in caso di infortuni sul lavoro o nel tempo libero ideata da Poste Assicura, la compagnia assicurativa danni del Gruppo Poste Italiane, con un’assistenza 24 ore al giorno in Italia e all’estero e da oggi disponibile anche in 89 uffici postali della provincia di Imperia.

Sport, lavoro, tempo libero, giovani, adulti e famiglie: la nuova soluzione assicurativa Poste Infortuni va incontro a età, esigenze e stili di vita diversi. È possibile scegliere il livello di copertura più adatto tra le opzioni disponibili proposte da Poste Assicura, le somme assicurate, limiti di indennizzo e presenza o meno di franchigie.

È una soluzione modulabile studiata sulla base dei differenti bisogni di protezione: le opzioni si possono scegliere insieme o singolarmente come nel caso della garanzia “Morte e Invalidità Permanente” e “Diaria e Rimborso Spese Mediche”; in aggiunta a una o a entrambe, si può acquistare la garanzia “Inabilità Temporanea Totale” riservata ai lavoratori autonomi.

Chi sottoscrive il modulo “Morte” otterrà in più da Poste Assicura anche la garanzia “Perdita anno scolastico”. Se il figlio dell’assicurato, di età inferiore ai 20 anni, subisce un infortunio che gli impedisce di frequentare le lezioni tanto da perdere l’anno scolastico, Poste Assicura paga al beneficiario un indennizzo secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

Il modulo “Diaria e Rimborso Spese Mediche” offre una diaria giornaliera per i giorni di ricovero e post ricovero a seguito di infortunio e il rimborso delle spese mediche compensando il danno economico dovuto al periodo di inattività.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.poste-assicura.it o rivolgersi direttamente all’ufficio postale.