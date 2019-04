Ponte di Bevera, Bonsignore (candidato Lega Ventimiglia): «Qual è la causa che giustifica ritardo e inattività nel cantiere»

Ventimiglia. E’ ormai da inizio anno che l’amministrazione comunale parla di “fase realizzativa in atto” in riferimento al futuro ponte di Bevera in attesa a questo punto da 5 anni che, per chi ci vive e chi ci lavora, sono veramente un tempo fuori dalla più paziente delle attese.

Nei mesi scorsi, naturalmente in vista della tornata elettorale, il governo cittadino guidato dal Sindaco Ioculano si è adoperato con interviste e foto sul cantiere con alle spalle il lavoro delle ruspe per lo spostamento dei sottoservizi. Da quel momento l’area è tornata ad essere silente e non c’è traccia di attività cantieristiche in atto. Per questa ragione è viva la preoccupazione tra i residenti che non si corra il rischio di ulteriori stop o rallentamenti: «Chiedo pubblicamente quale sia la causa che giustifichi ritardo e inattività di questo tipo nel cantiere fantasma di Bevera – domanda il candidato Lega Ventimiglia e residente della val Bevera Alessio Bonsignore – da cittadino pretendo risposte chiare perché, oltre ai disagi per gli abitanti, sono 5 anni che le aziende del territorio lavorano in condizioni inaccettabili».

Le imprese che hanno il diritto per concessione di passaggio sul “guado” non hanno infatti vita facile senza contare il carico oneroso per le spese di manutenzione che sono ovviamente continue per la natura orografica del letto del corso d’acqua: «Pagano da 5 anni una gravosità di cui non hanno colpa senza per altro aver ricevuto alcun aiuto o supporto da parte dell’attuale Amministrazione se non semplici parole e talvolta nemmeno quelle» – ha chiosato Bonsignore.