Sanremo, Fratelli d’Italia inaugura il point

Sanremo. E’ stato inaugurato questa sera alle 19 il point elettorale di Fratelli d’Italia in via Zeffiro Massa, al civico 117.

“Sarà il punto di riferimento per sostenitori, simpatizzanti e per i candidati della nostra lista – spiega il coordinatore cittadino Michele Gandolfo -, che hanno deciso di dare il loro contributo per Sanremo tutti uniti per un nuovo inizio e per affrontare insieme le sfide del futuro”.

Insieme al segretario erano presenti il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Sergio Tommasini e l’assessore regionale Gianni Berrino candidato alle europee. Quest’ultimo ha annunciato “l’addio” al consiglio comunale che lo ha visto quale rappresentante eletto per ben 24 anni consecutivi.