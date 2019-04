Sanremo. Ottima musica e altrettanto ottima cucina per Pasqua al Blanco Bistrot. Domenica 21 aprile, nel locale di piazza Colombo 18, alle 20.30 si esibirà la strepitosa Berben Band per un’indimenticabile cena in musica.

L’offerta gastronomica è quella variegata e gustosa che contraddistingue il “Blanco”: si va dalla cucina multietnica alla spaghetteria passando per hamburger e braceria. Non mancherà ovviamente un completo e curato servizio di bar. Per prenotazioni chiamare lo 331 221 6142.