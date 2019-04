Partecipare alle gare d’appalto con un clic: adesso si può anche in provincia di Imperia

Imperia. Partecipare alle gare d’appalto con un clic: adesso si può. La Provincia di Imperia si è dotata della Piattaforma telematica di negoziazione Appalti & Contratti (A&C) per la gestione delle gare on line, reperibile all’indirizzo web https://appalti.provincia.imperia.it , link del portale della piattaforma e rintracciabile nell’home page del sito istituzionale www.provincia.imperia.it.

Gli operatori economici, per poter partecipare alle gare d’appalto, dovranno registrarsi gratuitamente e seguire le indicazioni a video. La soluzione informatica è rappresentata dalla suite E-Procurement, una piattaforma composta da applicazioni integrate per supportare la stazione appaltante nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, anche attraverso l’interazione digitale con gli operatori economici. Il sistema si basa su un insieme di moderne applicazioni sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire scalabilità, sicurezza e interoperabilità per il back office dell’ufficio gare, abbinate ad un portale web personalizzato, dedicato alla pubblicazione dei dati verso l’esterno, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione ed alla partecipazione alle gare telematiche da parte dei fornitori.

Il Presidente Fabio Natta commenta: «E’ un passo avanti verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Con questo ammodernamento delle procedure ci adeguiamo alle normative

vigenti del settore. Ringrazio il personale degli uffici per il lavoro svolto e mi auguro che all’interno del nostro Ente nuovi servizi rivolti all’utenza possano trovare beneficio in tema di accessibilità e trasparenza grazie alle nuove tecnologie».