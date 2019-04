Sanremo. Parte a Sanremo, il primo “Club della Risata”! L’obiettivo è che la risata diventi presto, un’attività quotidiana di ognuno di noi. Un metodo unico e rivoluzionario per “Ridere senza Motivo”, senza il bisogno di barzellette e di senso dell’umorismo.

E’ lunga la lista dei benefici che si possono trarre dalla risata, a livello psicologico ed emotivo. Migliora l’umore e sviluppa il senso dell’umorismo, donando nuova positività ed entusiasmo nei rapporti sociali. A livello fisico, stimola l’attività cardiaca, rinforza il sistema immunitario, ed è un toccasana per stress e tensioni, che, come risaputo, alla lunga, attivano stati infiammatori nell’organismo. E’ infatti provato scientificamente che Ridere, aumenta i livelli di seratonina, dopamina ed endorfine, conosciuti come, ormoni del benessere, ed allo stesso tempo, abbassa i livelli di cortisolo, che è invece,

l’ormone prodotto appunto negli stati di stress e tensione. Tutto questo è ”Yoga della Risata”.

«Adatto ed utile a tutti, proprio a tutti. Nato grazie ad un medico Indiano ed in 20 anni, diffuso in tutto il mondo. Un’esperienza davvero pazzesca, unica e preziosa, solo così posso personalmente definirla, ed io di risate me ne capisco, direi che la risata è alla base della mia esistenza. E scoprire di questa pratica è stato davvero un regalo grandissimo. Voglio assolutamente condividerlo con più persone possibili. Da qui la mia decisione di fare anche qui a Sanremo, nel mio Atelier delle Emozioni, quale posto migliore, il primo “ Club della Risata ”. Ed avvicinandosi la Giornata Mondiale della Risata, che sarà il 5 maggio,

vorrei dare inizio a questo nuovo e speciale cammino, con il laboratorio iniziale “Non ci resta che… Ridere “ che si terrà mercoledì 8 maggio, alle ore 19,30 presso la sede dell’associazione, in Via Helsinore 25.

Diffondiamo il “Ridere” perchè come chiudevamo, il mio amato film “La Pesca di Patty”…. “Ridere è una cosa seria”!!! Ricordiamolo sempre! Per info potete contattarmi Patrizia 347 2459547 oppure su fb “Patrizia Campanile” Rendiamo Sanremo una Città che ride!!!»