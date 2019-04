Bordighera. Tragedia sfiorata in via Romana, al confine tra Bordighera a Vallecrosia, dove una palma di un giardino privato si è abbattuta sulla carreggiata, in un momento in cui, fortunatamente non transitava nessuno. E’ successo nel primo pomeriggio nei pressi del semaforo che porta in località Concaverde.

Durante le operazioni per rimuovere la palma, si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.