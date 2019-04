Pallapugno giovanile, il calendario ufficiale del campionato esordienti 2019

Imperia. Ecco il calendario della prima fase della stagione 2019 degli esordienti di pallapugno, con 24 formazioni suddivise in tre gironi.

Girone A: Don Dagnino, Merlese, Murialdo A, Murialdo B, Peveragno A, Pro Paschese, Spec e Subalcuneo A.

Girone B: Albese, Araldica Castagnole Lanze, Canalese, Castellettese, Cortemilia A, Cortemilia B, Neivese e Pro Spigno.

Girone C: Benese, Caraglio, Monastero Dronero, Pevaragno B, Peveragno C, Speb, Subalcuneo B e Virtus Langhe.

La prima fase del campionato comincerà tra il 25 aprile e il 1° maggio e terminerà il 26 luglio. In base al piazzamento in classifica, le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze della regular season accederanno ai quarti di finale per la conquista dello Scudetto. La peggior terza con le quarte e le quinte classificate e la miglior sesta di ogni girone andranno ai quarti di finale per il Trofeo Fipap.

Coppa Italia: saranno ammesse alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda al termine del girone d’andata della regular season. La finale si giocherà sabato 24 agosto, alle 14, a Caraglio.

ESORDIENTI – Calendario 2019

ESORDIENTI – Le squadre

Si ricorda che i REGOLAMENTI di tutti i campionati di pallapugno si possono scaricare collegandosi al sito www.fipap.it nella sezione Documenti.