Pallapugno giovanile, il calendario dei Pulcini 2019

Imperia. Saranno 14 le formazioni, suddivise in due gironi, che parteciperanno al campionato della categoria pulcini.

Girone A: Araldica Castagnole Lanze, Bubbio, Canalese, Gottasecca, Monticellese, Ricca e Spec.

Girone B: Centro Incontri, Pieve di Teco, Pro Paschese A, Pro Paschese B, San Biagio, San Leonardo e Taggese.

La prima fase del campionato comincerà il 27 e 28 aprile e terminerà il 27 luglio. In base al piazzamento in classifica, le prime quattro classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale per la conquista dello Scudetto, le altre andranno ai quarti di finale del Trofeo Fipap.

Coppa Italia: la prima classificata di ciascun girone al termine della regular season sarà ammessa alla finale, che si giocherà venerdì 23 agosto, alle 17, a Caraglio.

I gironi: PULCINI_GIRONI_A_B_Calendario_ufficiale

Le formazioni: Formazioni_Pulcini

Il regolamento: 10Regolamenti2019_Campionato_Pulcini