Sanremo. Ottimo esordio nella prima partita di campionato di serie C per il Sanremo Baseball. La squadra di Paternò ha battuto in casa la compagine del JFK Mondovì imponendosi per “manifesta” al 7 al settimo inning con il punteggio di 23 a 7.

La squadra è apparsa ben preparata ma soprattutto ben concentrata; sul monte è partito il giovane Di Fabrizio che ha fornito una prova di alto livello per tutto il tempo concessogli dai regolamenti, tenendo a zero gli avversari nel primo inning, ben supportato dal ricevitore Arieta che in alcuni momenti si è dimostrato molto pericoloso per gli avversari; la batteria ha lavorato con tranquillità, ben certa degli interventi difensivi di tutta la squadra.

In fase di attacco la nostra compagine si è dimostrata ben compatta e desiderosa di attaccare realizzando una buona serie di valide (ben 12), aprendo – di fatto – le sfide tra i giocatori stessi sui confronti diretti. La prossima partita si giocherà a Cairo Montenotte il 28 aprile.