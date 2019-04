Ospedaletti omaggia l’attività dell’Associazione U Descu Spiaretè con una targa in ardesia

Ospedaletti. Una lastra in ardesia decorata con lo stemma del Comune e il logo del Descu posta presso la fontana nell’omonimo slargo in via XX Settembre verrà scoperta domenica 7 aprile alle 17.

Con una semplice ma cordiale cerimonia, l’Amministrazione comunale di Ospedaletti vuole così ringraziare l’Associazione U descu Spiaretè, presieduta da Aldo Germinale “il Pantera”, per l’attività di conservazione e salvaguardia del patrimonio artistico, storico, linguistico, folcloristico e l’attiva partecipazione nella promozione e organizzazione di sagre in collaborazione con il Comune.