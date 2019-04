Ospedaletti. “Finché c’è democrazia ci sarà la pace”. Si è conclusa con questa frase dell’ex sindaco Eraldo Crespi, oggi in veste di oratore, la festa per il 25 aprile che si è tenuta in piazza A Nassirya.

Ad aprire la manifestazione è stato il corteo partito dal Municipio. Dopo la posa della corona di fuori al monumento dei caduti, gli alunni delle scuole hanno contribuito al ricordo del giorno della liberazione con la lettura di lettere e poesie sulla pace.

L’orazione finale, rivolta ai più giovani, ha ricordato gli avvemimenti che hanno portato al ritorno della democrazia in Italia dopo la caduta del fascismo.