Oro per Simone Galasso del Byakko Tai Sanremo al Trofeo Italia 2019

Sanremo. Weekend molto impegnativo per i judoka del Byakko Tai Sanremo, due gruppi si sono mossi per prendere parte a due importanti impegni agonistici.

Il gruppo di esordienti A e B, accompagnati dal tecnico Marco Carbonetto, hanno partecipato fin dal sabato al Grand Prix Esordienti A 2019 – Emilia Romagna.

Sabato 13, il giovane atleta Iezzi Federico, salendo sul tatami con carattere e determinazione e nonostante sia ancora un atleta U13 non ha mostrato timori a competere in una categoria che contava più di 30 avversari, peccato abbia terminato la prova con una sconfitta su decisione arbitrale.

Si completa la trasferta a Riccione con le competizioni di domenica 14 al Grand Prix Emilia Romagna 2019 Trofeo italia Judo esordienti B U15 con un meritatissimo oro di Galasso Simone nella cat. -73kg mantenendo l’imbattibilità al Trofeo Italia 2019 U15.

Buona anche la prestazione dei compagni di squadra che però non arrivano a medaglia. Questi piazzamenti: Carbonetto Matteo (-60Kg) 33°, Di Michele Jody (-46Kg) 10° e Di Michele Nicole (-52Kg) 9°, classificando la ASD Byakko Tai Sanremo al 8° posto tra 206 Squadre partecipanti e oltre 700 atleti.

Il gruppo juniores, accompagnati dal tecnico Nicola Gianforte, domenica a Genova ha preso parte alla fase di qualificazione per i campionati italiani U21.

I ragazzi impegnati nella categoria U21 sono: Mattia Lomabrdi (-60 kg) che in merito alla posizione nella ranking list nazionale passa di diritto alle finali, e Lorenzo Iezzi (-73 kg) ingaggiato invece nella qualificazione sul campo, sfodera un’ottima prestazione a conferma della crescita avuta negli ultimi anni. Purtroppo paga cara una disattenzione nell’incontro di qualificazione che gli preclude la partecipazione alle finali a Bergamo.

Peccato perché nonostante fosse arrivato in gara con un braccio infortunato Lorenzo era riuscito comunque a far fronte al problema variando il suo tipo di judo negli incontri precedenti. Complimenti per la prestazione. Intanto gli allenamenti continuano tutti i giorni presso la Palestra del Solaro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti.

«La stagione è ancora fitta di appuntamenti e ci vedono impegnati in tutte le categorie agonistiche federali U13, U15, U18, U21, assoluti e veterans. Fortunatamente il lavoro sinergico tra il M° Benemerito De Maria e l’intero staff, formato interamente da tecnici federali, sta portando ottimi risultati» – dice il presidente Pietro Ferlito.