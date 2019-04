Olivetta San Michele, Troccoli: «Grazie all’onorevole Di Muro i lavoratori possono rimanere nel comune di residenza»

Ventimiglia. Giunge da Felice Troccoli responsabile della Lega in val Roya e assessore al turismo del comune frontaliero di Olivetta San Michele, un plauso alla proposta di legge presentata dall’onorevole Flavio Di Muro.

«Colgo l’occasione – scrive Troccoli – per ringraziare l’onorevole Flavio Di Muro che dall’inizio del suo mandato parlamentare si è preso a cuore le esigenze del territorio e dei lavoratori italiani frontalieri, come già sollecitato nell’ultimo incontro, a proposito, con il sindaco Adriano Biancheri.

Diversi abitanti di Olivetta San Michele lavorano in Francia o a Monaco e pertanto conosciamo bene le difficoltà che essi hanno, in merito alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori e pensionati frontalieri che li vede costretti a trasferirsi per godere di una tassazione più equa. Con la proposta dell’onorevole Di Muro tanti lavoratori e pensionati frontalieri non dovranno più andare a risiedere in Francia ma potranno rimanere nel loro comune di residenza».