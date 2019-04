O.K. Club fa incetta di medaglie al trofeo Città di Bordighera

Bordighera. Gara impegnativa quella sostenuta lo scorso sabato 30 marzo dai 21 atleti dell’O.K. Club appartenenti alla classe pre-agonistiche “ragazzi” ovvero i nati negli anni 2008/2009. Per l’occasione sono stati convocati i ragazzi di Imperia, Bordighera, Garessio ed Ormea che hannoccreato una squadra compatta e determinata che ha portato il sodalizio imperiese ai vertici dellaccompetizione che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta la Liguria e dalla vicinacFrancia.

La formula di gara prevedeva al mattino gli incontri individuali dove i ragazzi O.K. Club hanno primeggiato con un bottino finale di 7 medaglie d’oro, 7 d’argento e 7 di bronzo. Nel pomeriggio la gara a squadre ha visto fronteggiarsi ben sei società suddivise in due pool, la squadra dell’O.K. Club domina con un 4 a 1 la compagine Sanremese e si arrende di misura alla forte squadra Francese, nella finalina per il 3° posto incontra la preparata squadra Genovese del Budo che viene ampiamente superata, terzo posto finale per la squadra O.K. Club.

Sicuramente tutti i ragazzi hanno dimostrato un altissimo tasso tecnico considerata l’età ed un grande entusiasmo, per tutti una importante esperienza che sarà utilissima per i prossimi appuntamenti.

Riepiloghiamo di seguito i singoli piazzamenti dei 21 atleti partecipanti:

Medaglia d’oro per:

Brezza Giulio, Donzellini Lorenzo, Guidi Gabriele, Lanzafame Francesca, Naso Francesco, Scevola Paolo, Vicari Alex.

Medaglia d’argento per:

Lorenzo, Pelazza Viola, Petunia Giacomo, Rao Lorenzo.

Medaglia di bronzo per:

Crudo Chiara, Fullone Anita, Gilli Fabrizio, Iannuzzo Alice, Nifosi Sara, Quaglia Francesco, Torresan Giorgia.